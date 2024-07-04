Москвичам раскрыли, какое опасное ненастье накроет столицу 5 июля Метеоролог Позднякова: 5 июля в Москву придут ливни, град и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву накроют ливни, град и грозы в пятницу, 5 июля, предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнула, что атмосферный фронт будет выражен температурным контрастом. По ее словам, то, что было 3 июля, — всего лишь «прелюдия к ненастью».

Именно 5 июля будет неблагоприятный день в плане погоды. Атмосферный фронт будет выражен температурным контрастом. Что было третьего числа — это прелюдия к ненастью в пятницу. В июле в среднем у нас восемь дней с грозами, — пояснила Позднякова.

По словам метеоролога, перед фронтом на высоте 1,5 км будет около 20 градусов, а за ним — 10–12 градусов. Позднякова добавила, что при таких контрастах возникают кучево-дождевые облака, которые плотной грядой придут с северо-запада на юг.

При таких контрастах образуются мощные кучево-дождевые облака, которые идут с северо-запада на юг плотной грядой. Поэтому в пятницу — ливни, град, грозы, шквалистый ветер, полный комплекс летних погодных опасностей, — добавила синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус. Тогда жара побила два температурных рекорда. В частности, этот день стал самым теплым с начала года.