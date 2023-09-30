Москвичам предложили выбрать аромат для «голубой» линии метро

Фото: t.me/DtRoad

Москвичи смогут проголосовать за аромат, который они хотят чувствовать на Филевской линии метро, сообщает Дептранс столицы. На выбор есть три аромата: красные фрукты, сладкий персик и зеленый чай.

Послушать варианты ароматов можно на стойках «Живое общение» на станциях «Площадь Революции», «Павелецкая», «Белорусская», «Чкаловская» и «ЦСКА», — говорится в публикации.

Также жителям столицы предлагают проголосовать за линии, на которых они хотят почувствовать новый аромат.

Дептранс напомнил, что впервые собственный аромат у Московского метрополитена появился в поездах Филевской линии в 2019 году. Большинство опрошенных тогда отдали свой голос за аромат сакуры с лаймом.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на севере Люблинско-Дмитровской линии: «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская». По его словам, с 2011 года линия стала в два раза больше — на ней построили 12 новых станций. Сейчас ее общая протяженность составляет более 43 километров.

Открытие новых станций до 50 процентов снизит нагрузку на станцию «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии, до 36 процентов — на станцию «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линий метро, а также позволит сократить интенсивность движения машин по Дмитровскому и Алтуфьевскому шоссе.