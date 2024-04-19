Москвичам дали рекомендации, что делать при встрече с летучей мышью Департамент природопользования: с летучей мышью необходимо держать дистанцию

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

При встрече с летучей мышью необходимо помнить о дистанции, поскольку эти рукокрылые могут переносить заболевания, рассказали «Москве 24» эксперты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. По их словам, летучих мышей, которые уже начали выходить из зимней спячки в столице, лучше не трогать.

Держать дистанцию при встрече с ними необходимо, так как они могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов, — объяснили специалисты.

Эксперты отметили, что в случае укуса необходимо обработать антисептиком рану и обратиться ко врачу. Чтобы избежать встречи с животным у себя дома, нужно закрывать перед уходом окна, а при проветривании — занавешивать их.

Если летучая мышь все-таки залетела в дом, необходимо закрыть ее в отдельной комнате и подождать, пока она успокоится, добавили в департаменте. После этого нужно накрыть ее тканью, поместить в коробку с отверстиями для воздуха и связаться с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал, почему летучие мыши селятся в Москве. По его словам, это естественная ситуация, так как они могут обитать где угодно, если для них есть еда и убежище. Эксперт добавил, что в центре Москвы находится множество малоэтажных зданий, в которых летучие мыши чувствуют себя комфортно.