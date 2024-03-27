Москвич попытался открыть посудомойку и пережил клиническую смерть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве госпитализировали мужчину, которого ударило током, когда он пытался открыть посудомоечную машину, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он пережил клиническую смерть, сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошел 25 марта в районе Люблино. 30-летний местный житель пошел на кухню, чтобы загрузить посудомоечную машину, но одной рукой задел раковину, а второй — мокрой — дотронулся до техники. Мужчину пронзил электрический разряд, но, несмотря на это, он позвонил в скорую и попросил о помощи.

Врачи приехали на место происшествия и госпитализировали пострадавшего, в больнице он пережил клиническую смерть. Медикам удалось его спасти, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автоцентре. Ребенок хотел подключить к зарядке телефон, однако его ударило током. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

До этого в подмосковном Ногинске 17-летний подросток умер в результате удара током от замотанного провода для подзарядки iPhone. Трагедия произошла, когда он разговаривал со своей возлюбленной по телефону. По словам девушки, во время разговора юноша неожиданно вскрикнул, и связь с ним оборвалась. Тело подростка с ожогом от уха до плеча спустя время обнаружила его мать, а рядом с ним лежал обгоревший смартфон.