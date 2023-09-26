Москвич пытается привлечь к ответственности популярного актера за русофобию SHOT: житель Москвы написал заявление в полицию на актера Владимира Епифанцева

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Владимир Епифанцев

Telegram-канал SHOT сообщил, что житель Москвы написал заявление в полицию на российского актера Владимира Епифанцева. По его информации, артиста обвиняют в русофобии из-за интервью месячной давности. В нем Епифанцев пожаловался, что в России много запретов на «все хорошее», говорится в публикации.

По информации канала, москвич уже не впервые пытается привлечь к ответственности Епифанцева. Заявление он пишет во второй раз. Сначала ему не понравилось, что актер опубликовал видео в полицейской одежде. Москвич расценивал этот поступок как незаконное ношение формы. Однако заявление не приняли, так как на тот момент Епифанцев участвовал в съемках соответствующей кинокартины, сообщил SHOT.

Теперь же житель Москвы уверен, что актер оскорбляет государственный строй и россиян. В этот раз заявление в полиции приняли, запущена проверка, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего футболиста и блогера Евгения «Красаву» Савина могут проверить на дискредитацию Вооруженных сил России. По его информации, поводом стало интервью спортсмена Ксении Собчак. В нем он негативно высказался в адрес армии РФ. Известно, что Савина уже привлекали по аналогичной статье в феврале текущего года.