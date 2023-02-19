Москва побила рекорд по интервалу движения поездов метро Дептранс: Москва первой в мире уменьшила интервалы движения поездов метро до 80 секунд

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что интервал движения поездов в столичном метро снизили до 80 секунд, приводит его слова пресс-служба департамент транспорта Москвы. По его словам, это стало возможным благодаря установке на Кольцевой линии новой микропроцессорной системы централизации. В ведомстве отметили, что это самый короткий интервал движения составов метро в мире.

Недавно провели испытания системы на отечественном ПО в режиме максимальной нагрузки, и нам удалось добиться самого короткого в мире интервала движения между поездами — порядка 80 секунд, и подтвердить на практике надежность и бесперебойность ее работы, — сказал Ликсутов.

В департаменте транспорта добавили, что теперь в час-пик москвичи смогут сэкономить 6-10 секунд на каждую поездку, а в вагонах станет комфортнее из-за 2,5 тысяч дополнительных мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.