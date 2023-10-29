Московская фотохудожница опубликовала мем со свастикой и оказалась в суде

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В Москве сотрудники полиции задержали фотохудожницу, которая опубликовала на личной странице в мессенджере изображение с нацистской символикой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Девушка объяснила, что разместила картинку как мем. Суд оштрафовал ее на две тысячи рублей.

Как передает канал, с 20-летней москвичкой пытались связаться из центра «Э» по северо-восточному округу столицы. Она приняла полицейских за мошенников и заблокировала их в телефоне. После этого к ней домой пришел участковый, а на следующий день ее задержали.

Девушке вменили демонстрацию нацистской символики. Задержанная признала вину и заявила, что не состоит ни в каких движениях. Ее отвезли в суд, где приняли решение не арестовывать девушку, а ограничиться штрафом.

Ранее жителю Улан-Удэ вынесли приговор за повторное демонстрирование татуировок с нацистской символикой. Обвиняемый в марте этого года публично продемонстрировал рисунки на теле со свастикой, хотя в прошлом году ему было объявлено предостережение по аналогичному поводу. В совокупности с приговором за другое преступление суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.