Мосгорсуд проверит приговор осужденного на 12 лет колонии Абызова Мосгорсуд 27 июня проверит законность приговора экс-министра Абызова

Приговор бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову 27 июня проверит на законность Московский городской суд, сообщила ТАСС пресс-служба Преображенского суда Москвы. Уточняется, что такое решение принято в связи с апелляционной жалобой.

Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00 мск, — рассказал агентству источник.

Абызова признали виновным в совершении четырех преступлений. Так, экс-министр несет наказание за мошенничество, коммерческий подкуп, создание преступного сообщества и отмывание денег, полученных незаконно. Сторона обвинения отмечала, что состав преступления говорит о том, что фигуранты действовали сообща. Кроме того, в их структуре имелась иерархия: на верхней ступени Абызов, ниже — экс-глава ООО «Ру-ком» Николай Степанов, а после все остальные.

В декабре 2023 года гособвинение запросило 19,5 года колонии строгого режима для бывшего министра, обвиняемого в создании преступного сообщества. Также прокурор потребовал назначить фигуранту дела штраф в размере 470 млн рублей.

В итоге Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы. Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима. Помимо этого, ему придется выплатить штраф в 80 млн рублей.