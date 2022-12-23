«Мокро и тепло»: синоптик дал прогноз на предстоящие выходные в Москве Синоптик Шувалов заявил, что в Москве в выходные будет солнечная погода и 1–3 градуса тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящих выходных в Москве будет 1–3 градуса тепла и временами солнечно, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, холода вернуться в столицу лишь в воскресенье.

На выходные в столице будет очень мокро и тепло. Так, в пятницу и субботу будут идти дожди с мокрым снегом и температурными показателями в 1–3 градуса тепла. Также начнутся прояснения в облачности и в связи с этим мы ожидаем достаточно солнечную погоду. В тоже время в воскресенье в Москву начнут возвращаться холода и, соответственно, вернется гололедица. А столбик термометра встанет на отметке в 5 градусов ниже нуля, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России. По его словам, особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где пройдет ледяной дождь. Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15–18 градусов, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22–26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе — сильный мокрый снег и дожди, предостерег метеоролог.