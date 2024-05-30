MK.RU назвал имена участников кровавой поножовщины из-за ревности MK.RU: тренер-нутрициолог зарезал крипто-бизнесмена из-за девушки в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным MK.RU зачинщиком кровавой поножовщины в Хорошевском районе Москвы стал уроженец Владивостока по имени Кельвин, студент кафедры нутрициологии медицинского вуза и спортивный тренер. По данным издания, он напал с ножом на свою бывшую партнершу Веронику и ее нынешнего ухажера, трейдера и криптовалютчика Алексея Вайншеля.

MK.RU пишет, что Кельвин работал тренером по боксу. В прошлом году они с Вероникой попали в аварию на мопеде в Таиланде, в которой мужчина не пострадал, а девушка долгое время была в коме. Издание также сообщает, что после ЧП их отношения разладились, но Кельвин не хотел расставаться с девушкой, из-за чего на почве ревности пошел на преступление.

Кроме того, по данным MK.RU, в поножовщине пострадала сотрудница круглосуточного супермаркета. У нее диагностированы серьезные ранения головы.

Ранее в Следкоме сообщали, что мужчина в ночь на 30 мая убил партнера бывшей девушки, а после нанес множественные ранения самой девушке. Потом он вошел в магазин, где от его рук пострадала кассир. При задержании боксер ранил сотрудника полиции. Известно, что подозреваемому 26 лет.