Мерзнущим москвичам объяснили, куда жаловаться на холодные батареи ЕДЦ ЖКХ Москвы: заявки на отсутствие отопления начнут принимать 8 октября

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Заявки по поводу отсутствия отопления в квартирах москвичи смогут оставить начиная с 8 октября, когда в городе завершатся пуско-наладочные работы, сообщили NEWS.ru в Едином диспетчерском центре (ЕДЦ ЖКХ) Москвы и по телефону горячей линии по вопросам отопления в столице. Там уточнили, что операторы пока не принимают жалобы на холодные батареи.

В данный момент ведутся работы по включению и регулировке отопления. Тепло подается в распределительную систему и постепенно доходит до квартир. Это может занять до пяти суток, — рассказали в ЕДЦ ЖКХ Москвы.

В ЕДЦ и на горячей линии по вопросам отопления в Москве уточнили, что прием заявок на отсутствие и регулировку отопления осуществляется только после окончания пуско-наладочных работ. Как пояснили операторы справочных, эти работы должны завершиться 7 октября.

Прием заявок по поводу отсутствия отопления в квартирах москвичей начнется завтра, 8 октября. Пожаловаться на холодные батареи и вызвать мастера можно по телефону ЕДЦ ЖКХ Москвы: (495) 539-53-53 и по номеру горячей линии: 8 800 100-23-29.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков заверил, что мероприятия по включению отопления в Москве продолжаются. По данным на 5 октября, тепло, по информации чиновника, получили 99% соцучреждений и 98% жилых домов. Бирюков отметил, что отопительный сезон в этом году стартовал досрочно из-за резкого похолодания. Как заверил заммэра, работы будут завершены в установленные сроки.