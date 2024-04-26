Mercedes врезался в столб на Патриарших прудах и попал на видео Mercedes врезался в столб на Патриарших прудах в Москве

В Москве Mercedes GLE 300 врезался в столб на Патриарших прудах, сообщает Telegram-канал Mash. На кадрах с места аварии можно увидеть последствия — у автомобиля повреждена передняя часть, а мачта освещения лежит на земле.

После аварии компания покинула автомобиль и стала фотографироваться. Один из них забрался на капот автомобиля и позировал перед камерой, сидя на корточках. По утверждениям Mash, впоследствии молодые люди скрылись с места аварии.

Автомобиль, на котором они устроили ДТП, принадлежит компании по аренде транспортных средств. Канал со ссылкой на очевидцев рассказал, что до аварии компания на Mercedes ездила по центру Москвы.

Также сообщалось, что в пригороде Южно-Сахалинска автомобиль Mitsubishi влетел на кладбище и протаранил могилы. Свидетели происшествия рассказали, что водитель машины был без одежды и вел себя неадекватно. Они предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

До этого водитель Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, но маневр обернулся ДТП. Автомобиль проехал на красный и протаранил опускающиеся крылья моста. Все находившиеся в иномарке люди скрылись с места аварии.