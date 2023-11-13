Серьезное ДТП с пожаром и сбитыми людьми произошло в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Авария с участием двух автомобилей произошла у Верхних Котлов в Москве, сообщил корреспондент NEWS.ru. По предварительной информации, такси врезалось в легковой автомобиль, сбиты четыре человека.

Авария спровоцировала возгорание одного из автомобилей. Территория у трамвайных путей серьезно задымлена. Как уточнил корреспондент, автомобиль проехал на красный цвет светофора, когда пешеходы переходили дорогу. Водитель потерял управление после того, как в него врезалось такси. По предварительной информации, пострадавших оттащили прохожие, после чего такси взорвалось.

Обстоятельства происшествия выясняются. К месту аварии направляются сотрудники экстренных служб. Пока что на месте аварии находятся люди, которые пытаются потушить автомобиль. Информация о погибших не поступала.

В столичном управлении МЧС сообщили NEWS.ru, что в ведомство поступила заявка по адресу: Варшавское шоссе, 37. Помощь сотрудников там не понадобилась, поэтому экстренные службы на место аварии не выезжали.

Ранее сообщалось, что в Москве работник скорой помощи сбила пятилетнюю девочку, после чего уехала с места аварии. Следователи отказались возбуждать уголовное дело, посчитав виновным ребенка. По информации источника, девочка каталась на самокате во дворе дома. Фельдшер, сбившая девочку, осмотрела ее на предмет травм и, удостоверившись, что ребенок в порядке, уехала. В больнице, однако, у ребенка диагностировали закрытый перелом двух костей.