Mash: Марк Розовский потерял сознание на работе в театре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Марк Розовский

Telegram-канал Mash сообщает, что режиссер Марк Розовский потерял сознание в театре «У Никитских ворот» в Москве, сотрудники вызвали скорую помощь, а пока ее ждали пытались привести деятеля культуры в чувство самостоятельно. По данным канала, госпитализация 87-летнему режиссеру не потребовалась.

По сведениям канала, инцидент произошел 3 апреля в его день рождения по завершении спектакля «На бис». Как уточняют авторы канала, режиссер резко почувствовал себя плохо, причиной такого состояния стала утомленность. Канал утверждает, что постановщик сейчас находится дома.

Ранее заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, известную по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», госпитализировали в Москве. По информации Telegram-канала SHOT, у 83-летней актрисы диагностировали острый инфаркт миокарда. Как писал канал, Светличную увезли из психиатрического стационара имени Гиляровского, где она находится несколько лет из-за развивающейся деменции.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.