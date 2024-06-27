Любитель позагорать в трусах пожалел о нападении на девушку за замечание Агрессивный любитель позагорать в трусах извинился перед москвичкой за нападение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали жителя Москвы, который накинулся с кулаками на девушку за замечание. Ему не понравилось, что прохожую возмутили солнечные ванны, которые он и его друг принимали на детской площадке. На них при этом были только трусы, а драчун и вовсе заправил их, оголив больше, чем следует, сообщает «360».

Мужчина пояснил, что не будет рассказывать свою версию конфликта, так как «общественное мнение уже сложилось». Он заявил, что оправдывать себя не будет, но осознает свою вину. Любитель солнечных ванн также извинился перед девушкой и ее семьей.

Его друг оказался более разговорчивым и поведал полицейским, что сам он после замечания начал собираться свои вещи, а между приятелем и девушкой завязался словесный конфликт с дракой.

В отношении обоих составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Мужчина напал с ножом на футбольных болельщиков в немецком Штутгарте. Инцидент произошел на Дворцовой площади, где люди смотрели трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Чехии (2:1). В результате завязавшейся потасовки три человека получили ранения, из низ двое госпитализированы в тяжелом состоянии.