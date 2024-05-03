Лидера китайской тоталитарной секты задержали в Москве Полиция задержала в Москве четырех членов китайской секты «Фалуньгун»

Правоохранительные органы задержали в Москве руководителя китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным РИА Новости со ссылкой на силовиков, всего задержано четверо последователей секты.

Сообщается, что Минешкову и других членов организации задержали на конспиративной квартире. Лидер арестована по статье 284.1. УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», остальные пока проходят по той же статье как свидетели.

В настоящий момент правоохранители обыскали пять квартир, где базировались её лидеры и адепты. Один из них утверждает, что ничего плохого и противоправного они не совершают, а «просто делают упражнения, и все». В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательных организаций из-за функционирования Ассоциации «Фалунь Дафа»,

Секту «Фалуньгун» основал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Через четыре года, увеличив число последователей до нескольких миллионов человек, он неудачно попытался устроить в стране госпереворот, после чего скрылся в собственном замке в США. По данным правоохранительных органов, организация при прямой поддержке американского госдепа пыталась организовать «цветные революции» в России и Китае.

Люди, вступающие секту, в начале занимаются гимнастикой, однако позже их начинают убеждать отказываться от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства.

Ранее в пресс-службе судов Петербурга сообщали, что в РФ запретили сборник статей «Девять комментариев о коммунистической партии», составленный связанным с движением «Фалуньгун» международным медиапроектом «Великая Эпоха».