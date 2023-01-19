«Кусал, как в белой горячке»: на москвичку напал клиент элитного ресторана В элитном ресторане Москвы «Магадан» мужчина прокусил руку девушке

Жительница Москвы пожаловалась, что в элитном ресторане «Магадан» ее покусал мужчина, сообщает «Подъем». Девушка рассказала, что подсела вместе с подругами к компании парней, после чего один из них неожиданно схватил ее за руку и впился в нее зубами.

Где-то в четыре утра я пришла за столик к компании, где уже были мои подруги, и он, видимо, уже не в адеквате хватал всех, пытался укусить, а когда я села, он схватил меня за руку, ни «здрастье», ничего, я не могла вырваться, он приложил зубы и начал кусать, как в белой горячке. Я в шоке была. И он прокусил мне руку, — рассказала потерпевшая.

После случившегося девушка пожаловалась охране, на что секьюрити попросили ее не обращать внимания, объяснив, что клиент «ненормальный» и «всех ходит кусает». Москвичка предположила, что парень является завсегдатаем заведения. По словам пострадавшей, на выходе из клуба нападавший не мог ее вспомнить, а затем предложил извиниться, однако вместо просьбы о прощении схватил ее руку и начал опять кусать.

На утро у меня стала болеть рука и до сих пор болит, я не могу до нее дотронуться, у меня синяк и рана. Я пошла в травмпункт, мне прописали антибиотики, потому что неизвестно, что у человека в слюне содержится, — пожаловалась девушка.

Через месяц девушке предстоит сдать тесты на ВИЧ и гепатит по рекомендации врачей. Москвичка добавила, что ресторан так и не вышел с ней на связь.