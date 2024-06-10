Расстрелял из «Ксюхи»: громкие убийства из ревности в Москве с конца мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преступник в представлении ИИ

С конца мая в столичных сводках происшествий засветилось несколько громких дел о кровавой мести ревнивцев, где мужчины убивали своих соперников. NEWS.ru рассказывает о том, как мужчины убивают друг друга, когда речь идет о семейном счастье.

Нутрициолог зарезал криптобизнесмена

В ночь на 30 мая 25-летний тренер-нутрициолог Кельвин из Владивостока в Хорошевском районе Москвы зарезал 39-летнего криптобизнесмена Алексея Вайншеля. Также он порезал ножом 23-летнюю возлюбленную Веронику, которая ушла от него к предпринимателю. Девушка осталась в живых, но потеряла много крови. Также Кельвин пытался взять в заложники кассира круглосуточного магазина, когда его задерживали полицейские.

Выяснилось, что Кельвин и Вероника вместе учились на медиков во Владивостоке, потом переехали в Москву, а в прошлом году попали в аварию в Таиланде. Молодой человек сам пострадал в аварии несильно, а девушка оказалась в коме. Ухажер потратил на ее восстановление много денег, а после девушка сообщила о расставании.

В соцсетях молодой человек называл себя «нутрициологом и кайфологом» и обещал сделать «биохакинг всего тела» за один месяц. Также он публиковал множество фотографий с голым торсом, на которых демонстрировал свой пресс. Такие же фотографии были и в социальных сетях его бывшей подруги.

Друг и сослуживец Кельвина рассказал, что товарищ лечился от наркотической зависимости, в которую впал после расставания с девушкой. Известно, что он предлагал знакомым деньги за информацию о местонахождении бывшей девушки.

Фото: t.me/moscowproc* Тренер-нутрициолог Кельвин

Подкараулил у дома и расстрелял

6 июня в столичном районе Фили-Давыдково местный житель, фотограф Андрей Демин убил Константина Балишанского из-за того, что тот увел у него девушку. Демин открыл огонь во дворе на детской площадке, а добивал свою жертву на газоне у дороги по улице Алексея Свиридова, рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.

Нападавший стрелял из автомата. Киллер произвел три выстрела. Первый из них был сделан с небольшого расстояния. Пострадавший получил ранение в спину и попытался сбежать. Следующие два выстрела были контрольными и были сделаны в упор. На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

Спустя 2,5 часа убийца был задержан. При задержании он оказал сопротивление, выстрелив в сторону полицейских не менее 15 раз. В итоге стрелок был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в голову.

Фото: t.me/moscowproc* АКС-74У «Ксюха»

Вырубил свет и нанес восемь ударов ножом

7 июня в Москве Дмитрий Матвеев зарезал зампреда организации «Зов народа» Антона Еговцева. Известно, что Матвеев за два месяца до совершения преступления начал преследовать семью Еговцевых. Он был влюблен в супругу общественника, а ее мужу угрожал смертью. Он периодически встречал мужчину у подъезда и угрожал. В том числе жестом показывал, как будет перерезать сопернику горло.

Перед убийством Матвеев проник в подъезд дома, где жила семейная пара, под видом курьера. Он выключил свет в квартире Еговцевых и закрасил краской дверной глазок. Когда Антон вышел из квартиры, Матвеев нанес ему не менее восьми ударов ножом. Тот в ответ успел ранить убийцу только одним ударом.

Матвеев был задержан и госпитализирован. Еговцев скончался на месте от потери крови. В подъезде на месте убийства нападавший оставил нарисованное кровью сердце.

Фото: t.me/gsuskmosobl* Дмитрий Матвеев в зале суда

Зарезал катаной

10 июня сообщалось, что сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в Москве мужчину, который с помощью катаны расправился с соперником. Пострадавший скончался в больнице. Мотивом преступления названа ревность. Именно к погибшему ушла бывшая супруга злоумышленника.

Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт предположил, что его ждет «классическая 105-я статья». По словам адвоката, является ли катана холодным оружием, установит экспертиза.

«В данном случае ему грозит классическая 105-я статья. Суд примет решение о заключении под стражу на срок от 6 до 15 лет. Является ли катана холодным оружием, ответит экспертиза. При этом отдельной ответственности за ее хранение или ношение он не понесет», — уточнил адвокат.

Почему ревнивцы лишаются рассудка?

Клинический психолог Артем Тараянц объяснял, что ревнивые люди, увидев или заподозрив партнера в измене, лишаются рассудка, в том числе из-за воздействия на организм гормона тестостерона. Эксперт напомнил, что ситуацию усугубляет нехватка вазопрессина и окситоцина, создающая «взрывной эффект» в виде стремления обладать.

«Психофизиологической причиной потери рассудка на фоне ревности является влияние на психику тестостерона. Его избыток при нехватке вазопрессина и окситоцина создаст взрывной эффект в виде стремления обладать партнером, готовности к агрессии и потери контроля поведения. Кроме этого, имеет значение темперамент конкретного человека», — отметил Тараянц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, к психологическим причинам неадекватного поведения ревнивых людей стоит отнести эмоциональную незрелость и инфантильный эгоизм, низкий уровень развития социального интеллекта и ярко выраженные черты эпилептоидного характера. На фоне последнего, подчеркнул Тараянц, человеку кажется, что окружающие обязаны подчиняться его правилам, нарушения которых должны иметь для них негативные последствия.

«Ярко выраженный эпилептоид чувствует своим долгом наказать окружающих, которые не оправдали его надежды и мечты, даже когда они изначально не давали никакого повода верить в иной исход событий. Социальным фактором является общий уровень напряжения в общественных отношениях, уровень агрессии в информационном потоке СМИ, а также культурная и ментальная лояльность общества к проявлениям насилия, связанного с ревностью», — подытожил Тараянц.

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