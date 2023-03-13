Киевское шоссе встало из-за столкновения двух грузовиков Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе и перекрыли дорогу

Фото: ГИБДД по Калужской области

Два грузовика столкнулись утром 13 марта на 92-м километре Киевского шоссе, сообщает Telegram-канал Mash. Движение по обе стороны полностью перекрыто.

По предварительным данным, водитель одного из большегрузов решил притормозить, из-за чего другой грузовик врезался в него. Одна из машин полностью перекрыла полосы движения в сторону Москвы, вторая — в сторону Калуги.

В результате ДТП травмы получил один человек — у него диагностировали перелом ноги. Оба большегруза направлялись в Таджикистан. Один из них перевозил автомобили, другой — технику.

Накануне 21 машина попала в ДТП на 93-м км трассы Р-229 в Саратовской области. В результате аварии пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Причиной аварии был назван сильный туман и гололед.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло недалеко от станции метро «Кировский завод». Пострадали два человека.