Стало известно, что каждый второй москвич не надеется на повышение зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно опросу, каждый второй сотрудник (51%) московских компаний и учреждений не надеется на повышение заработной платы, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». Как пишет РИАМО, только 30% работающих жителей столицы оценивают такую вероятность средне. 11% москвичей при этом рассчитывают на карьерный рост и повышение зарплаты.

Согласно данным опроса, 40% респондентов никогда не инициировали обсуждение карьерного роста и повышения зарплаты. Более половины опрошенных (54%) довольны уровнем доходов. При этом 46% отметили, что нынешняя зарплата их не устраивает. Директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков подчеркнул, что многие готовы ради повышения брать на себя дополнительные обязанности или проходить дополнительные курсы.

Согласно данным проведенного опроса, для карьерного роста и увеличения оклада 45% респондентов готовы повышать свою квалификацию, а почти треть (30%) согласны брать на себя дополнительные обязанности, — пояснил Пучков.

Эксперт уточнил, что для верной оценки рыночного уровня зарплат стоит сравнить предложения, которые работодатели публикуют в интернете. Пучков уверен, что большинство руководителей спокойно реагируют на разговор о повышении зарплаты сотруднику, особенно если он приведет в качестве аргумента свои профессиональные достижения.

Ранее стало известно, что почти половина граждан России (45%) выбрали работу не по специальности. Лишь 15% респондентов отметили, что занимаются тем, что косвенно связано с полученным ими образованием.