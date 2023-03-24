«Качели»: синоптик предупредил москвичей о переменчивой погоде в выходные Синоптик Шувалов рассказал о дожде и теплой погоде на выходных в столице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 25 марта, в Москве с утра ожидается дождь, который сменится жаркой, практически апрельской погодой, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что 26 марта температура понизится до 7–8 градусов.

Суббота встретит москвичей дождями. Но уже ко второй половине дня воздух прогреется до 14 градусов тепла, и это в тени! А дожди прекратятся. Но уже в воскресенье дожди в Москву вернутся, а температура понизится до значений в 7–8 градусов тепла. В общем, в выходные в Москве будут погодные качели, — заявил Шувалов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернутся холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация для погоды абсолютно нормальна.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидается приход настоящей «метеорологической весны». Синоптик отметил, что температура воздуха в выходные прогреется до плюс 13 градусов.