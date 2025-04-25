Иностранные дипломаты возложили цветы в Москве МИД России: более 150 иностранных дипломатов почтили память советских воинов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Таким образом они почтили память героев, павших в борьбе против нацизма.

Собравшиеся почтили героизм и самопожертвование воинов, не вернувшихся с поля боя, минутой молчания, — указано в сообщении.

Представители ведомства обратили внимание на широкое иностранное дипломатическое присутствие. По их словам, данный факт доказывает, что мировое сообщество уважает память и вклад советской армии. Ряд стран помнят о героях, которые спасли мир от угрозы фашизма.

Церемония возложения цветов состоялась в Александровском саду. Мероприятие прошло при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что памятная акция объединяет представителей всех регионов планеты. Дипломат добавила, что это произошло, несмотря на попытки переписать историю.

В мероприятии поучаствовали, в том числе, американские представители. Так, цветы возложила посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси. Всего десятки стран поддержали российскую акцию.