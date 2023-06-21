Иностранцы отказались от проекта реновации в Москве Главный архитектор Москвы заявил о выходе иностранцев из программы реновации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные застройщики и архитектурные бюро с 2022 года отказались участвовать в проекте реновации Москвы, рассказал в беседе с РБК главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его прогнозам, ждать возвращения зарубежных специалистов не стоит. При этом он отметил, что отечественные архитекторы и без них справляются с работой.

Программа реализуется в быстром темпе, поэтому ждать возвращения иностранцев не имеет смысла, наши архитектурные бюро работают на очень высоком уровне, — отметил Кузнецов.

Авторы публикации отмечают, что проекты домов, которые должны быть построены по программе реновации столицы, отбирались на международном конкурсе. Среди финалистов значились британские бюро Zaha Hadid Architects, Tony Fretton Architects и LDA Design, а также французское PETITDIDIERPRIOUX Architects. После начала военной операции на Украине Zaha Hadid Architects одно из первых заявило об отказе работы в России. По словам главного архитектора Москвы, для специалистов важен имидж заказчика, и если он наносит репутационный ущерб исполнителю, тот откажется от работы.

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Все-таки это люди творческого плана, для них вопрос репутации, рекламы и продвижения важнее, чем, например, гонорар. Очевидно, что возможность глобальной рекламы проектов, реализованных в Москве, для многих будет ограничена. И если они оценят, что работа здесь им невыгодна с точки зрения работы глобальной, они сюда не придут, — подчеркнул Кузнецов.

Ранее сэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза. При этом объем жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности.

По мнению градоначальника, в Москве необходимо уменьшить число мигрантов, занятых в строительстве домов по программе реновации. Он считает, что для этих работ следует подбирать более квалифицированных специалистов, повышать им зарплаты, одновременно наращивая производительность труда и механизацию строительства.

Мэр пояснил, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.