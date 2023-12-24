Именинник повздорил с девушкой по вызову и толкнул ее с пятого этажа В Москве мужчина вытолкал нигерийскую девушку по вызову из окна пятого этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина поругался с девушкой по вызову и вытолкал ее в окно на пятом этаже. Девушка выжила, очевидцы вызвали ей скорую помощь, ее состояние не уточняется. Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, 45-летнего злоумышленника доставили на допрос.

22-летняя девушка, перелетев через подоконник, выпала с высоты пятого этажа. Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается медицинская помощь, — пояснили следователи.

По данным Telegram-канала Mash, конфликт произошел на улице Айвазовского во время празднования дня рождения мужчины. В какой-то момент он повздорил с приехавшей из Нигерии Эигбедион Саксесс Э, которая подрабатывала эскортом, и вытолкал девушку в открытое окно.

В ночь на 24 декабря стало известно, что 37-летний мигрант-рецидивист Алексей Варакин зарезал проститутку. Жертва успела позвонить подруге по видеосвязи и сказать, что ее убивают. Мужчина ударил ее несколько раз ножом по шее. Отмечалось, что девушка занималась проституцией и повысила цену за услугу, когда встретилась с клиентом. Тот разозлился и напал.

Позже на допросе задержанный рассказал еще об одной жертве. Он признался, что несколько дней назад убил другую девушку в одной из гостиниц в восточной части столицы. При этом известно, что в 2010 году его уже судили за убийство двух проституток. После этого он 13 лет провел в психиатрической клинике.