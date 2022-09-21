«Идут теплые ночи»: метеоролог пообещал москвичам потепление Метеоролог Шувалов пообещал москвичам потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду Москву накроет южный циклон, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что в столицу придут теплые ночи. Это позволит столбикам термометров встать на отметке 14–15 градусов, заверил эксперт.

Завтра в Москву наведается южный циклон. Соответственно, сильных дождей ждать не стоит, такая же ситуация и с ветром. Атмосферное давление также будет находится в пределах нормы. В то же время в столицу придут теплые ночи, что позволит среднесуточной температуре остановиться на отметке 14–15 градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве постепенно начинают включать отопление в многоквартирных домах и городских хозяйствах. Он отметил, что данный процесс займет пять дней.