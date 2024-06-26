«Иди сюда, сука»: москвич в трусах ударил женщину на детской площадке Гревший ягодицы на детской площадке москвич ударил недовольную его видом женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина угрожал москвичке, которая была недовольна его внешним видом, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина с другом вышли на детскую площадку в одних трусах. Агрессор расположил у лавки полотенца и лег загорать, оголив ягодицы. Когда местная жительница потребовала уйти с площадки под угрозой вызова полиции, мужчина встал и начал угрожать женщине. В итоге он один раз ударил ее.

Давай, вызови, я тебе сейчас [ударю], чтобы было за что вызывать, [нафиг]. Ну-ка иди сюда, сука, [блин], — ругался мужчина.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказал, что инцидент произошел на Криворожской улице на юге Москвы. Недовольная женщина пришла на детскую площадку вместе с детьми.

Я решила включить камеру, так как начались угрозы. Далее он ударил меня по руке, дети испугались заплакали, но более того, когда он пошел собираться со своим дружком, я вызвала полицию и пошла на горку к испугавшимся плачущим детям. Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу, — рассказала пострадавшая.

Ранее в Сочи очевидцы засняли на видео потасовку двух соседей. Мужчины дрались подручными средствами через балконную перегородку и обменивались гомофобными оскорблениями. В ход шли пластиковые швабры и совки. Один из драчунов требовал от оппонента покинуть Россию и уехать в Армению, а после распылил в лицо недоброжелателя перцовый баллончик.