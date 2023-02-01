Гулявшую с теленком на Красной площади американку арестовали

Фото: РИА Новости

Гражданка США Алисия Дэй, задержанная за выгул теленка на Красной площади, во время заседания Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы арестовал 34-летнюю американку Алисию Дей, выгуливавшую теленка на Красной площади. Девушка проведет в заключении 13 суток за неповиновении полиции, передает РИА Новости.

Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста, — огласил решение судья.

По версии следователей, Дей, стоя на Красной площади, скандировала лозунг: «Животные — не еда». Полицейские задержали активистку и выписали штраф в 20 тысяч рублей: ее обвинили в участии в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам. Со слов американки, она просто хотела показать теленку красивое место.

Дэй ранее также выгуливала барана на улицах Варшавы. Кроме этого, сама зооактивистка рассказала, что спасла от убоя уже третьего теленка, выкупив его на Avito. В ее доме также живут семеро поросят.

Как писала газета Daily Mail, в 2019 году женщина спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании. По данным RT, активистку выселили из дома в Лондоне после этого поступка. Сам питомец был отправлен в Королевское общество защиты животных. Также она выгуливала барана на улицах Варшавы.