Москвичи смогут увидеть «голубую Луну» ночью 31 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Москвы в ночь на 31 августа смогут наблюдать «голубую Луну», второе суперлуние в этом месяце, написала в своем Telegram-канале специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров.

Погоду будет определять периферия антициклона, переменная облачность в столичном регионе позволит разглядеть Луну. Максимальных размеров она достигнет в 04:35, — написала метеоролог.

Позднякова отметила, что эффект «голубой Луны» — довольно редкое явление. Так, в следующий раз Луна так же близко подойдет к Земле лишь в 2037 году.

Второе полнолуние в месяце называют «голубая Луна», что связано с выражением Once in a Blue Moon, которое дословно переводится с английского «Однажды под голубой Луной». Так говорят об исключительно редком событии, объяснили на сайте Московского планетария. Сам термин возник еще в XIX веке.

Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать «голубую суперлуну» — самую большую полную Луну 2023 года! — отметили специалисты.

Первое суперлуние в этом месяце жители Москвы могли наблюдать в ночь на 1 августа. Метеоролог Позднякова сообщала, что его назвали Осетровым.