«Голая» вечеринка в Строгино обернулась задержанием почти 70 человек РЕН ТВ: полиция Москвы доставила в отделение 68 человек из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции доставили в отделение 68 человек, участвовавших в «голой» вечеринке в частном доме на 2-й Лыковской улице в московском районе Строгино, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. В настоящее время правоохранительные органы Москвы проводят проверку, полицейские намерены получить разъяснения от задержанных участников мероприятия.

Собеседник телеканала уточнил, что полицейские забрали 68 человек после того, как в отделение полиции поступило анонимное обращение. В нем указывалось, что большое количество людей собралось в частном доме на северо-западе российской столицы для «голой» вечеринки. Впоследствии выяснилось, что мероприятие проводилось в арендованном доме.

Как сообщалось ранее, певица Лолита Милявская понесла многомиллионные убытки из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, она потеряла около 25 млн рублей из-за отмены концертов, последовавшей за мероприятием. Бородин отметил, что до этого певица зарабатывала от 3 до 5 млн рублей за один концерт.