Главу холдинга «Русское молоко» приговорили к 6,5 годам по делу о растрате Глава агрохолдинга «Русское молоко» Бойко-Великий приговорен в Москве к 6,5 годам колонии

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Василий Бойко-Великий

Суд в Москве приговорил главу холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 млн рублей, сообщает РИА Новости. Как отмечается, эти деньги он вместе с подельниками похитил у банка «Кредит Экспресс» в период с 2013 по 2018 год.

Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует агентство приговор суда.

Уточняется, что прокурор запросил для обвиняемого более суровое наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Дело слушается в Черемушкинском суде Москвы с лета 2021 года. Соучастниками проходят также шесть человек. Среди них и генеральный директор ростовского банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова с сыном Константином.

Ранее Басманный суд Москвы признал виновным бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Его осудили на семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Преступления совершались в ходе закупок для Минобороны медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Дело о махинациях было возбуждено в сентябре 2020 года.