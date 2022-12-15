Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главная новогодняя елка страны, которую установят на Соборной площади, доставлена в Кремль. Дереву 95 лет, в высоту оно достигает 27 метров, диаметр ствола составляет 56 см, сообщает РИА Новости.

Елку в столицу доставили из Подмосковья, ее нашел лесничий со своими учениками. Из семян шишек новогоднего дерева планируют вырастить сеянцы, чтобы посадить их на месте спиленной елки.

Выбирать новогоднюю ель начали еще летом. В конкурсе участвовали 62 дерева, по параметрам символ Нового года должен быть не менее 25 метров в высоту и не старше 120 лет. В итоге «победила» елка из Волоколамского района, она росла в районе деревни Гряды.

Как рассказал глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, для желающих посмотреть на спил елки организовали праздничный концерт с выступлением творческих коллективов, а также мастер-классы для детей.

Ранее в Твери новогоднюю елку у здания городской администрации украсили гирляндой с фигурками лидеров недружественных стран и российских артистов, нелестно высказывавшихся о государстве и спецоперации на Украине. Все части тела у фигурок были отмечены пунктирными линиями, а в центре написано «Оторви мне что-нибудь».