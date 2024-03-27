Глава спасшей сотни людей организации погиб в «Крокусе» Глава спасшей сотни людей организации Сыропятов стал жертвой теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Андрей Сыропятов, пропавший при теракте в «Крокус Сити Холле», основатель студенческой организации, участники которой работали в ТРЦ, числится погибшим. Его фамилия появилась в обновленных списках жертв трагедии, опубликованных пресс-службой МЧС. Уточняется, что его подопечные, подростки, которые спасли во время пожара сотни посетителей ТРЦ, обращались к СМИ с просьбой помочь в поисках руководителя.

В тот день на смену вышли 105 сотрудников, среди них участники объединения, которым заведовал Сыропятов. Уцелели все, но мужчина пропал. Несколько дней о нем не было вестей, однако вечером 26 марта стало известно, что его не стало.

Также сообщалось, что уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева с сыном Артемием погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала в соцсетях ее дочь Ангелина. Кроме того, в списке жертв появилась фамилия Ченгаевой. На концерте был ее возлюбленный, отец младшей дочери, Василий. Его пока не нашли.

До этого среди погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Ситти Холле» оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, которую похоронят в Ярославле. Ее опознала сестра, но дату похорон пока не назначили. У женщины осталась четырехлетняя дочь.