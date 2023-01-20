«Гипотоникам готовиться»: синоптик предупредил о сложной погоде в уик-энд Синоптик Шувалов сообщил, что к воскресенью упадет атмосферное давление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В выходные в Москве ожидаются заморозки и падение атмосферного давления, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура упадет до семи градусов мороза, поэтому стоит ожидать гололедицу.

Предстоящие выходные сулят москвичам заморозки. Так, к воскресенью температура воздуха упадет до семи градусов мороза. Правда, при этом в столице будет полное отсутствие осадков. Но в то же время ожидается достаточно резкое падение атмосферного давления, примерно на 10 мм ртутного столба, так что гипотоникам приготовится. Также никуда не денется и гололедица, но лужи все-таки должны исчезнуть, так что будет попроще, — заявил Шувалов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю Северной столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.