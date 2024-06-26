Фура на полном ходу влетела в отбойник на МКАД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грузовой автомобиль столкнулся с отбойником на внутренней стороне 14-го километра МКАД, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В настоящее время наблюдается затор на месте происшествия.

Экстренные службы работают на месте ДТП, пока нет информации о пострадавших. Дорожное движение на данном участке ограничено на трех полосах.

Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей в Пензенской области. Установлено, что на трассе «Урал» столкнулись Daf в составе с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet Lacetti.

До этого в Краснодаре автомобиль BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки торгового центра «Галерея» и рухнул на крышу. На месте скончалась семья, в том числе ребенок. Известно, что пассажирка автомобиля была беременной. По версии следователей, мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и упал с парковки. Предварительно известно, что причиной такого поступка мужчины стал внезапный конфликт с женщиной. Заведено уголовное дело.