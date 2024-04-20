Фигуранта дела о нападении на журналистов «Известий» не стали арестовывать

Никулинский суд Москвы не стал арестовывать фигуранта уголовного дела о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие требовало арестовать мужчину. Районный суд столицы рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с установлением ограничений.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в ходе съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ назвали любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Охранники пропустили журналистов, но из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести, выхватывать оборудование и ломать его. После случившегося было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

В январе произошел похожий случай произошел с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой. На нее и оператора напали во время семинара ВИП-коуча Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить, оператору сломали камеру.