Еще одного московского политика обвинили в пропаганде нацистской символики Депутата Академического района Москвы Хананашвили обвинили в пропаганде нацистской символики

Фото: yabloko.ru

Нодари Хананашвили

Муниципального депутата Академического района Москвы Нодари Хананашвили обвинили в пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). На странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) политик написал, что поводом для составления на него протокола стала публикация фотографии пасхального яйца в мае 2021 года.

Таким образом меня пытаются снять с муниципальных выборов, которые запланированы на 9 сентября 2022 года, — прокомментировал обвинение Хананшвили.

Гагаринский районный суд столицы рассмотрит дело 6 июля.

Ранее правозащитницу Марину Литвинович обвинили в пропаганде нацизма. Она сообщила о заведении административного дела о «демонстрации или пропаганде нацистской символики» (ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ). По словам политика, ее не проинформировали о данном деле, Литвинович узнала о нем случайно.

Она также призналась, что не знает, за что привлечена к ответственности. Правозащитница возмутилась тем, что без ее ведома дело передали в Савеловский суд, который назначил разбирательство на 8 июля.