Суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Тверского следственного отдела ГСК СКР по Москве Дмитрия Губина, сообщает ТАСС. Его обвиняют в получении крупной взятки от группы хакеров Infraud Organization.
По данным следствия, госслужащий получил взятку в биткоинах. В переводе на рубли сумма составила 7,3 млрд. За эти деньги Губин добился снятия ареста с изъятой у хакеров криптовалюты.
Басманный суд Москвы ранее признал виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотребление должностными полномочиями бывшего начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Андрея Тулупова. Он получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
По данным следствия, Тулупов совершил преступление в ходе закупок медицинского оборудования для ведомства. Подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.