Бывшего следователя арестовали по делу о взятке от хакеров Суд заочно арестовал бывшего замглавы отдела ГСУ СК Москвы Губина

Суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Тверского следственного отдела ГСК СКР по Москве Дмитрия Губина, сообщает ТАСС. Его обвиняют в получении крупной взятки от группы хакеров Infraud Organization.

По данным следствия, госслужащий получил взятку в биткоинах. В переводе на рубли сумма составила 7,3 млрд. За эти деньги Губин добился снятия ареста с изъятой у хакеров криптовалюты.

Басманный суд Москвы ранее признал виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотребление должностными полномочиями бывшего начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Андрея Тулупова. Он получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

По данным следствия, Тулупов совершил преступление в ходе закупок медицинского оборудования для ведомства. Подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.