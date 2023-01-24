Экс-сотрудника Минобороны посадили в тюрьму за аферу с медоборудованием

Фото: shutterstock.com

Басманный суд Москвы приговорил к восемь годам колонии строгого режима бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России (МО РФ) Андрея Тулупова, сообщает «Коммерсантъ». Он был признан виновным в махинациях с поставками медоборудования в период пандемии и коррупцию.

В сентябре 2020 года главное военное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту махинаций при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730. Изначально речь шла только о мошенничестве в особо крупном размере должностных лиц УИСП и коммерсантов.

Из материалов дела следует, что закупки медоборудования по заведомо завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited производили ООО «Центр поддержки бизнеса», ООО «Объединенная экспертная компания „Ампаро“», ООО «Центр поддержки бизнеса» и ООО «Салюс». Помощь им оказывал известный дизайнер одежды и модельер Ферутдин Закиров. Его следствие также обвинило в мошенничестве, — говорится в публикации.

По сведениям «Коммерсанта», Тулупов, гендиректор ООО «Центр поддержки бизнеса» Денис Шульженко и его деловой партнер Александр Петров по этому делу изначально проходили в качестве свидетелей и несколько раз были вызваны на допросы. Они стали фигурантами уголовного дела почти одновременно. Тулупову вменили в вину два эпизода получения взяток на общую сумму 13 млн рублей, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее Химкинский суд приговорил гендиректора «космического» НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева к трем и шести годам колонии соответственно по делу о хищении 662 млн рублей.