Экс-продюсера «Ленинграда» оштрафовали за дискредитацию ВС России Основатель «Полит.ру» Ицкович должен выплатить 150 тысяч рублей за фейки о ВС РФ

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Бывшему продюсеру группы «Ленинград», основателю интернет-издания «Полит.ру» и Объединенного гуманитарного издательства Дмитрию Ицковичу назначен административный штраф по решению Дорогомиловского районного суда Москвы в размере 150 тысяч рублей. В Telegram-канале пресс-службы столичных судов уточняется, что Ицкович обвиняется в дискредитации российской армии.

Дорогомиловский районный суд города Москвы признал генерального директора ООО «Полит.ру» Ицковича Дмитрия Соломоновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), — сказано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал основанное в 1998 году сетевое издание «Полит.ру». В пресс-службе ведомства отметили, что эту меру к сайту применили «за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. Издание «Полит.ру» в разные годы запускало популярные проекты «Публичные лекции», «Взрослые люди», «От первого лица» и другие.