Эколог оценил практику составления карт Москвы для аллергиков Эколог Кунафин: составление карт Москвы для аллергиков не имеет смысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждую весну во многих московских СМИ появляются публикации с обозначением районов города, якобы особенно опасных для аллергиков, однако это занятие не имеет смысла, заявил в беседе с «Москвой 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин. Он объяснил, что растения-аллергены встречаются во всех районах столицы.

Специалист рассказал, что в первой половине марта начинают серая и черная ольха, а также орешник, затем «просыпаются» березы и ивы, которые продолжают цвести и в апреле, когда к ним присоединяются тополя, осины и клены, одуванчики и злаковые. Вся эта пыльца разносится по всему городу, вызывая аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.

Все перечисленные выше растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определенных районов Москвы, — подчеркнул Кунафин.

Он также отметил, что раньше других активизируются растения, произрастающие в хорошо прогреваемых солнцем местах. В затененных участках они могут начать цвести с запозданием.

Ранее врач-аллерголог Гульнара Меметова рассказала, что наиболее часто аллергию вызывают такие цветы, как астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы. По ее словам, наименее опасными для аллергиков являются тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.