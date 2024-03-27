Егор Крид назвал сумму, собранную на благотворительность Крид собрал 7 млн рублей для белгородцев и пострадавших в теракте в «Крокусе»

Российский рэпер Егор Крид собрал 7 млн рублей в рамках благотворительного стрима для белгородцев и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что 255 тысяч рублей прислали зрители, а остальные 6,7 млн он собрал сам.

Крид поблагодарил всех зрителей своего стрима и рассказал, что побил собственный рекорд. Впервые его трансляцию посетили почти 50 тысяч зрителей одновременно.

Следом певец выложил пост с отчетом, где рассказал, что 1 млн рублей отправил на помощь пострадавшим «Крокусе» и 5 млн — в фонд Белгорода, который помогает больным раком детям. Оставшийся миллион Крид распределил между четырьмя семьями Белгородской области.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что возьмет на себя расходы на образование детей, чьи родители погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Она опубликовала чеки о перечислении 1,5 млн рублей семьям погибших. Собчак подчеркнула, что оплатит репетиторов, школы и вузы четырем сиротам.

До этого певица и блогер Ольга Бузова сообщила, что перечислила 2 млн рублей в фонд помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнительница отметила, что любая помощь важна, и призвала своих поклонников по возможности делать пожертвования.