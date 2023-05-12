«Двуликие выходные»: синоптик сообщил, какую погоду ожидать в конце недели Синоптик Шувалов рассказал о небольшом похолодании в Москве в воскресенье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12 и 13 мая в Москве будет теплая погода, однако 14 мая немного похолодает, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, в воскресенье, 14 мая, ожидается 15–16 градусов тепла.

В субботу, также как и в пятницу, нас ожидает теплая погода, вполне по меркам июньских норм. Температура составит до 22–23 градусов тепла днем. В воскресенье в ночь к нам придет холодный фронт. За ним термометр опустится на пять-шесть градусов и 14 мая нас уже будет ожидать 15–16 градусов тепла в дневные часы. Одним словом, совершенно два разных дня, — сообщил Шувалов.

Он добавил, что пока не видно, чтобы фронт принес осадки. Давление также остается пока на высоком уровне и составит 753–756 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный, умеренный, может после фронта будет немного «посвежее», чем в субботу, — сообщил синоптик.

5 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о штормовом предупреждении в нескольких российских регионах в связи с заморозками. Он рассказал, что причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера.