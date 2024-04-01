Две станции московского метро остались без света и связи MSK1.RU: станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Станция метро «Площадь Революции»

В Москве станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света, передает MSK1.RU. Как рассказали порталу пассажиры, в метрополитене отключились эскалаторы, а также пропала связь.

Я подумала, что нам все, крышка. Было страшно. Кстати, никаких объявлений по поводу электричества нам не говорили, — рассказала очевидица.

По информации портала, на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества. По словам очевидцев, в районе 19:45 на станции «Площадь Революции» неожиданно погас свет. В настоящий момент на станциях работает аварийное освещения. Поезда ходят по графику.

Также электричества нет на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Некоторые пассажиры сообщают, что сбой произошел и на станции «Нагатинский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Ранее на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина во время ссоры толкнул девушку под электропоезд, однако трагедии удалось избежать благодаря машинисту, применившему экстренное торможение. Пострадавшая не получила серьезных травм, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами.