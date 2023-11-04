Два автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы Легковой автомобиль протаранил фуру на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Профсоюзной улице в районе дома № 142 произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщает в Telegram пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за аварии движение в районе происшествия в сторону области ограничено до одной полосы.

На кадрах, опубликованных Дептрансом, видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в поворачивающую фуру.

На Профсоюзной улице (в районе дома 142) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре электричка протаранила легковой автомобиль, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет. По данным Московской областной противопожарно-спасательной службы, водителя госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пострадавший в районе деревни Осаново самостоятельно выбрался из автомобиля. Прибывшие на место ДТП экстренные службы оказали ему психологическую помощь и передали медикам.