Дрон пробил дыру в башне «Москва-Сити»: фото последствий атаки 23 августа Взрывной волной выбило стекла пяти пролетов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Утром 23 августа Вооруженные силы Украины атаковали Москву тремя боевыми беспилотниками самолетного типа. Один из сбитых средствами ПВО дронов столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити» около 3 часов ночи. В результате происшествия, предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил падение БПЛА в районе «Москва-Сити».

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», — подчеркнул мэр.

По предварительным данным, в здании комплекса, куда попал беспилотник, повреждено пять оконных пролетов с 10-го по 15-й этаж.

Кадры последствий взрыва БПЛА — в фотогалерее NEWS.ru.