Догхантеры разбросали лакомства с отравой на улицах Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На востоке Москвы догхантеры разбросали мясные шарики с ядом, сообщили в группе «Ивановское ВАО М125» во «ВКонтакте». Лакомства с синими таблетками внутри нашли на улицах Челябинская и Чечулина рядом с детскими площадками, в скверах и лифтах. Несколько собак погибли.

Соседи нашли мясные шарики с таблетками внутри, некоторые окрашены в синий цвет (тоже отрава). Кидают их в скверах, на тропинки, рядом с детскими площадками, в лифтах, а на домах написаны угрозы собачникам, — говорится в публикации.

Ранее в столичном ЖК «Матч Поинт» догхантер обещал перестрелять или отравить соседских собак. Его задержали, после чего мужчина заявил, что из-за «проблем с головой» будет иметь «облегчающее обстоятельство», если совершит преступление. В итоге его арестовали на 10 суток.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказывал, что догхантеры убивают собак препаратами, предназначенными для лечения туберкулеза. По его словам, чтобы спасти четвероногого друга, съевшего смертельную приманку, первым делом необходимо сделать ему уколы витамина В6 в максимальных дозах, а также преднизолона или дексаметазона.