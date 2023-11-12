Дочь российского чемпиона мира по боксу погибла после падения с 13-го этажа SHOT: дочь чемпиона мира по боксу Дрозда погибла после падения с 13-го этажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Дрозд

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве погибла дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда. По его информации, девочка выпала из окна 13-го этажа. Как передает канал, трагедия произошла накануне в Хорошевском районе, в квартире спортсмена находилась вся семья: супруга, дочь и двое сыновей.

По данным SHOT, вечером девочка поругалась с родными и ушла к себе в комнату, а когда позже к ней заглянули родители, то увидели пустую комнату и открытое окно. SHOT сообщает, что тело ребенка нашли под окнами дома, следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств гибели девочки.

Дрозд завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC в 2014 году. Спустя три года боксер объявил о завершении карьеры. Сейчас он является членом Общественной палаты РФ.

Ранее в подмосковных Химках погиб девятилетний ребенок, который сорвался с окна 21-го этажа. В этот день школьник занимался с родителями физкультурой на улице и пришел домой раньше них. Мальчик решил залезть на подоконник, чтобы проверить, идут ли его мама с папой. Из-за того, что одна его рука была загипсована, он не смог удержать равновесие и выпал.