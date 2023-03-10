Директор школы рассказал подробности драки на перемене в Москве Директор школы «Новокосино»: конфликт между двумя учениками возник после переписки в чате

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Конфликт между двумя учениками московской школы «Новокосино» возник после переписки в чате, рассказал NEWS.ru директор школы Виктор Дьячков. По его словам, школьники встретились на перемене и вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Одному из участвовавших в драке вызвали скорую помощь, он был госпитализирован. Со школьниками были проведены профилактические мероприятия.

Конфликт между двумя учениками 10 «Г» класса возник после переписки в чате. На перемене после урока они вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Школьников разняли учителя и другие ребята. Ввиду видимых повреждений одного из участников драки сотрудники школы вызвали скорую помощь. <...> В данный момент пострадавший ученик находится в больнице. Школа проводит служебное расследование, — сказал он.

10 марта стало известно, что двое десятиклассников подрались в школе на востоке Москвы. Один из несовершеннолетних в итоге оказался в реанимации. У школьника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости. Собеседник РИА Новости отметил, что конфликт между детьми начался из-за оскорбления родителей.