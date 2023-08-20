Автомобиль сбил лося на МКАД

Фото: Harald von Radebrecht/imagebroker.com/Global Look Press

На внешней стороне 108-го километра МКАД автомобиль сбил лося, сообщает дептранс Москвы в Telegram. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы для выяснения подробностей ДТП.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, — отметилив ведомстве.

В мае в Нижегородской области четверо пьяных пассажиров такси покалечили водителя за ДТП с лосем. Мужчины завезли таксиста в лес, избили, отрезали мизинец на левой руке и отобрали 15 тысяч рублей и телефон.

Лось выскочил на дорогу внезапно, поэтому водитель не успел затормозить и сбил животное. Тогда пассажиры, которые по пути просили таксиста останавливаться у придорожных кафе, чтобы выпить, вышли из себя и напали на таксиста. Водителя госпитализировали.

До этого в Санкт-Петербурге задержали водителя-карманника, который наживался на пьяных пассажирах. Таксист незаметно доставал дорогие гаджеты из курток и сумок выпивших клиентов. При этом жертвы подозреваемого отмечали его подчеркнутую вежливость, благодаря которой ему удавалось совершать преступления.