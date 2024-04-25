Дачник-психопат: маньяк убил и закопал на участке 60-летнюю любовницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 43-летний Александр Мерзликин познакомился в дейтинговом приложении с 60-летней замужней женщиной по имени Ольга. Позже ее труп нашли закопанным у него на даче. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Стала четвертой жертвой

Ольга и Александр общались на сайте знакомств и до рокового дня виделись неоднократно. В злополучный день они вместе отправились отдохнуть в СНТ «Искра», где находилась дача убийцы.

Неизвестно, знала ли Ольга о темном прошлом своего друга. В 2006 году он был осужден на 18 лет за убийство троих человек, в том числе женщины с ребенком. На свободу мужчина вышел весной 2023 года, но не провел на свободе и года.

При этом сначала следствие исключило Александра из круга подозреваемых. В его доме на даче не нашли каких-либо улик, указывающих на причастность мужчины к преступлению.

Только спустя полгода мужчина был задержан и дал признательные показания. Оказалось, что наученный опытом рецидивист очень глубоко закопал труп своей жертвы, и подтер в доме все отпечатки пальцев Ольги.

Познакомила любовника с супругом

Муж Ольги знал о ее отношениях на стороне. Более того, женщина начала встречаться с Александром с его одобрения. Мужчина предварительно познакомился с любовником жены. Его главным условием было — всегда предупреждать, когда она едет к нему на встречу и никогда не оставаться у него ночевать.

Супруг убитой первым забеспокоился, когда та перестала выходить на связь. Он позвонил Мерзликину, но тот заверил, что Ольга ушла от него и он сам беспокоится из-за ее пропажи.

Муж Ольги считает, что Мерзликин мог выследить и убить женщину из-за ее карьеры. В прошлом она работала линотипистом в УМВД СССР. В последние годы Ольга работала кладовщиком.

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Один из одного процента

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов предполагает, что в случае с Мерзликиным речь идет о психопатии. Он полагает, что у убийцы-рецидивиста могут быть определенные изменения в мозге, связанные с детскими физическими травмами. По словам эксперта, таких людей на планете не более 1-2%.

«Мы видим истинную психопатию. Преступник — рецидивист, уже совершал жестокие убийства, провел много лет в тюрьме, хладнокровен и аккуратен. Истинная психопатия — следствие нарушения мозга на механическом уровне из-за генетической поломки или травм в очень раннем детстве. Именно механических, а не психологических. Таких людей, к счастью, рождается мало — около 1-2% во всем мире», — утверждает психолог.

Кудряшов предполагает, что, если следствие будет выяснять подробности детства маньяка, то наверняка обнаружит, что ребенком тот любил отрывать головы цыплятам или пытался ножом вскрыть живот любимой кошки, чтобы взглянуть на ее внутренности. При этом психолог добавляет, что лечения для таких случаев нет.

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